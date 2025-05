ONS emite primeiras autorizações para instalação de data centers no Nordeste

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) anunciou nesta quinta-feira (29) as duas primeiras autorizações para a conexão de data centers à rede de energia do país. Os dois ficam no Ceará, estado com energia abundante e ponto de entrada de cabos marinhos de internet no país.

Eles foram projetados para o complexo portuário de Pecém. O primeiro tem conexão prevista em dezembro de 2027. O segundo ainda depende da conclusão de um conjunto de obras de transmissão indicado pelo planejamento do setor em fevereiro de 2025.

O MME (Ministério de Minas e Energia) disse que as autorizações reforçam “o compromisso do governo federal em garantir a desconcentração dos investimentos em tecnologia e energia, com prioridade para regiões estratégicas”.

O Nordeste está no foco de empreendimentos com grande consumo de energia, já que é hoje exportadora de renováveis para outras regiões do país. A atração de grandes consumidores ajuda a minimizar efeitos negativos de gargalos no sistema de transmissão.

“No caso do Ceará, além da forte presença de fontes renováveis como a solar e a eólica, um dos destaques do estado está na sua infraestrutura de cabos submarinos, que proporciona menor latência e maior estabilidade na transmissão de dados”, completou o MME.

O governo diz que essas condições criam expectativa de que o estado se consolide como um grande hub de inovação digital. Nem ONS nem MME informaram ainda quem são os empreendedores dos dois primeiros projetos autorizados.

Gargalos na rede de transmissão vêm dificultando a aprovação de conexão de projetos de hidrogênio verde, outro segmento em que a região Nordeste deve ter vantagem competitiva. O ONS negou os oito primeiros pedidos de conexão, o sistema não tem capacidade de receber, em segurança, clientes desse porte.

O setor pede agilidade em obras de ampliação e reforço da transmissão para permitir a instalação dos projetos, que têm investimentos já programados de R$ 188 bilhões, segundo a CNI (Confederação Nacional da Indústria).

“O ONS vem buscando formas seguras para atender os pedidos de acesso de grandes consumidores de energia. O crescimento do setor de data centers é importante para a economia do Brasil, em particular do Nordeste, pela expectativa de trazer muitos investimentos”, afirmou em nota distribuída nesta quinta o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.