OAB: Indicação de Messias ao STF tem significado especial para advocacia, fortalece diálogo

Brasília, 20 – O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, parabenizou nesta quinta-feira, 20, o advogado-geral da União Jorge Messias pela indicação ao Supremo Tribunal Federal destacando como a mesma “tem significado especial para a advocacia”.

“Trata-se de um advogado de carreira, com trajetória construída no serviço público e que, agora, é chamado a integrar o mais alto tribunal do País. A presença de nomes oriundos da advocacia no STF fortalece o diálogo entre as instituições do Sistema de Justiça e reconhece o papel da profissão na vida republicana”, registrou Simonetti em nota.

O advogado desejou sucesso a Messias no processo de sabatina no Senado Federal, “confiando que ele saberá reafirmar, com serenidade, a legitimidade de sua trajetória até essa nova responsabilidade”. Ainda destacou “feitos” do ministro em “conjunto com a advocacia”, citando a atuação, junto à Corte máxima, para “preservar os honorários da advocacia privada”.

A indicação de Messias ao Supremo foi anunciada nesta quinta, 20, e será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O ministro ainda passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e também terá de ter o nome aprovado no Plenário da Casa Alta do Congresso.

Estadão Conteúdo