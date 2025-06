O que Lula já disse sobre tentar a reeleição em 2026; relembre

São Paulo, 03 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou no domingo, 1.º que, para ser candidato a reeleição em 2026, “precisa estar 100% de saúde” como está hoje. “Se eu estiver bonitão do jeito que estou, apaixonado do jeito que eu estou e motivado do jeito que eu estou, a extrema direita não volta a governar este País nunca mais”, afirmou em discurso no congresso nacional do PSB.

Esta não é a primeira vez que Lula, de 79 anos, comenta sobre a possibilidade de se candidatar novamente à Presidência, apesar de não cravar que vai disputar o pleito. A idade e saúde do presidente são fatores que preocupam aliados.

“Eu só posso ser candidato com saúde perfeita, com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30”

Antes de ser eleito, em 2022, Lula afirmava que este mandato seria sua última participação na política – tanto pela sua idade quanto pela necessidade de renovação na esquerda.

Em fevereiro de 2023, no entanto, o presidente afirmou que poderia concorrer à reeleição em 2026. Lula disse que sua decisão dependeria do contexto político do País e de suas condições de saúde.

O petista ressaltou, porém, que esse não é o cenário que imaginava no momento. “Se eu puder afirmar agora, digo, não serei candidato em 2026”, disse Lula na época. “Agora, se chegar em um momento que tiver situação delicada e eu estiver com saúde… Eu só posso ser candidato com saúde perfeita, com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30.”

“Vou mostrar a Bolsonaro que só perde eleição quem está na Presidência se for incompetente”

Em junho de 2024, Lula afirmou em entrevista à Rádio Itatiaia que não teria preocupação se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – que atualmente está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se candidatasse novamente ao Palácio do Planalto. O petista sugeriu também que haveria mais condições de derrotá-lo em 2026.

“Ora, se eu derrotei ele quando eu era oposição e ele situação, imagina agora que sou situação e ele, oposição. Eu vou mostrar para ele que quem está na Presidência só perde uma eleição se for incompetente”, disse Lula, sugerindo novamente que poderia disputar as eleições de 2026.

Questionado se a declaração seria uma confirmação de sua candidatura à reeleição, Lula negou. “Não, não. Também é cedo. Eu sou um jovem de 78 anos de idade, eu me considero em pleno estado de saúde, eu tenho muita força física, eu tenho muita capacidade de trabalho. Mas eu não vou levar o povo brasileiro a cometer um erro. Eu vou chegar no momento certo”, disse na ocasião.

Lula afirmou ainda que não teria problema em disputar as eleições caso fosse necessário para “combater a extrema direita” “Mas eu espero que a gente, até lá, arrume uma pessoa mais competente, mais jovem e com mais disposição”, disse o petista.

Ainda em junho de 2024, em entrevista à Rádio CBN, Lula disse que poderia ser candidato “se for necessário para evitar que trogloditas voltem a governar”. “Não permitirei que o Brasil seja novamente governado por negacionista”, disse o petista na época.

“Não tenho receio de sofrer etarismo”

Em julho de 2024, em entrevista à emissora baiana Rádio Sociedade, Lula afirmou que não teme sofrer discriminação por conta da idade caso decida disputar a reeleição em 2026. O presidente disse que apenas ele pode decidir sobre sua candidatura, comparando-se ao ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que na época foi criticado por concorrer às eleições aos 81 anos.

Sobre a eleição presidencial no Brasil em 2026, disse “não ter esse receio (de sofrer etarismo)”. Lula voltou a dizer que só concorrerá a um novo mandato caso não haja mais ninguém habilitado a “derrotar o fascismo” no pleito. “Do ponto de vista da saúde, eu me sinto menino”, disse o petista. “Você pode perguntar para a Janja.”

“Do ponto de vista da saúde, eu me sinto menino. Você pode perguntar para a Janja”

Após as declarações sugerindo uma candidatura em 2026, o presidente Lula falou à Rádio Gaúcha em agosto de 2024, sobre deixar a Presidência quando seu atual mandato chegar ao fim.

A declaração ocorreu após ser questionado sobre a obra da BR 290 Lula respondeu: “Antes de eu deixar a Presidência, dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos inaugurar essa rodovia”. Na época, a declaração do presidente foi interpretada como um anúncio de que não se concorreria às eleições novamente.

A fala contrariou seus últimos posicionamentos sobre o tema, mas reafirmou seu discurso de campanha eleitoral de não ter a intenção de se candidatar à reeleição.

“Se chegar na hora e os partidos entenderam que não há outro candidato para enfrentar uma pessoa de extrema direita, que seja negacionista, que não acredita na medicina e na ciência, obviamente, estarei pronto para enfrentar”

Em entrevista à CNN internacional, em novembro de 2024, na qual foi convidado a falar sobre as eleições de 2026, o presidente Lula se disse pronto para tentar a reeleição e “enfrentar uma pessoa de extrema direita negacionista”, caso não haja outro nome da esquerda apto à tarefa. Na época, o petista ainda afirmava que esperava um nome de renovação para ser seu sucessor.

“Se depender da saúde do presidente, ele está completamente apto”

Em dezembro de 2024, após o presidente Lula ter recebido alta de uma internação no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, seu médico, Roberto Kalil Filho afirmou, em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast, que Lula está “completamente apto” a se lançar candidato à reeleição para o cargo em 2026, quando seu atual mandato se encerra.



Lula teve uma queda no banheiro em outubro de 2024 e o choque que sofreu, ao bater a cabeça na banheira, gerou uma hemorragia intracraniana cujo tratamento demandou duas cirurgias.



Em janeiro deste ano, Lula afirmou durante reunião ministerial que sua decisão de recandidatar-se dependerá da “vontade de Deus” e se terá saúde para concorrer ao cargo.



Ainda no evento, Lula disse que está “totalmente recuperado” depois da queda no banheiro que sofreu no último ano.

“É muito cedo para fazer pesquisa sobre 2026

Ainda em janeiro deste ano, Lula disse reconhecer que o governo “não está entregando aquilo que prometeu” até o momento. O petista criticou, no entanto, a antecipação de cenários eleitorais para 2026.



“É muito cedo para fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para avaliar governo com dois anos de governo. Deixei a Presidência em 2007 [foi em 2010] com 87% de bom e ótimo e tenho consciência do que estamos fazendo”, afirmou.



“A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar este País. É preciso votar em gente que tenha compromisso, em gente que tenha dignidade e em gente que tenha o direito de olhar para vocês nos olhos. Este País não pode mais sofrer o retrocesso que sofremos nos últimos seis anos”



No dia 28 de maio, durante a inauguração de uma obra que faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco, em Pernambuco, Lula disse que o brasileiro não poderia “votar em qualquer tranqueira para governar este País”.



“É preciso votar em gente que tenha compromisso, em gente que tenha dignidade e em gente que tenha o direito de olhar para vocês nos olhos. Este País não pode mais sofrer o retrocesso que sofremos nos últimos seis anos”, disse Lula.



No mesmo dia, Lula participou da entrega do Marco 1 do Ramal do Apodi em Cachoeira dos Índios (PB). A obra também pertence ao programa de transposição do São Francisco. Durante o evento, o petista afirmou que “Deus deixou o sertão sem água” porque sabia que ele seria eleito presidente.



Embora não tenha sido uma confirmação de sua candidatura em 2026, a fala foi interpretada como uma tentativa de comício na inauguração da obra.

