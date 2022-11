“O Brasil está de volta”, diz Lula na COP27

ula aproveitou o momento também para criticar o governo Bolsonaro, alegando que desde 2019 o Brasil enfrenta um governo desastroso

Presente na Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP27, à convite do presidente do Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento nesta quarta-feira (16). Diante de muitos aplausos, o petista agradeceu a oportunidade de estar no evento antes mesmo da posse, e disse que isso significa um reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando das discussões sobre o futuro do planeta.

Lula criticou os gastos exorbitantes de alguns países em guerras, causando destruição e mortes, enquanto mais de 900 milhões de pessoas no mundo não têm o que comer. “Vivemos um momento difícil, de crise de abastecimento de alimento e de energia, do aumento da desigualdade e muito mais. Mas são nesses momentos que a sociedade mais encontrou forças para reverter a situação”, disse ele.

O presidente eleito aproveitou o momento também para criticar o governo Bolsonaro, alegando que desde 2019 o Brasil enfrenta um governo desastroso em todos os sentidos, desde o combate a desigualdade, contra a fome e na pandemia, por exemplo. Entretanto, Lula disse que sabe como reverter isso, e que o País já mostrou ao mundo o caminho para acabar com o desmatamento, algo que, segundo ele, aumentou nos últimos quatro anos. “Não por acaso a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é: ‘o mundo sente saudade do Brasil'”, completou o petista.

Muito aplaudido, o político também disse que está pronto para ajudar o Brasil a relatar os laços com o mundo, e assim, ajudar a combater a fome. “O pronunciamento que eu fiz no fim da eleição, no dia 30 de outubro, ressaltei a importância de unir o País, que foi dividido ao meio. Naquela ocasião eu disse que não existiam dois brasis, e fao agora: não existem dois planetas Terra. Somos apenas uma humanidade, e não haverá futuro enquanto seguirmos com essa desigualdade. Precisamos de mais empatia com os outros”.

Lula também reafirmou o compromisso do Brasil na construção de um mundo mais humano e solidário.