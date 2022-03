No Rio, Lula visita Gilberto Gil e Benedita da Silva no fim de semana

Lula e sua noiva Janja foram à casa de Benedita, onde se encontraram com a petista, o ator Antonio Pitanga, seu marido, e a atriz Camila Pitanga, sua enteada

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou sua estadia no Rio de Janeiro, onde fica até a próxima quarta-feira (30), para visitar amigos. Sábado (26), ele jantou na casa do músico Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura em seu governo. Neste domingo (27), Lula almoçou com a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), que passou recentemente por uma cirurgia

Lula e sua noiva Janja foram à casa de Benedita, onde se encontraram com a petista, o ator Antonio Pitanga, seu marido, e a atriz Camila Pitanga, sua enteada.

Benedita passou recentemente por uma cirurgia. A visita de Lula estava originalmente prevista para fevereiro, mas foi adiada por conta da tragédia dos deslizamentos em Petrópolis.

Após participar do festival de comemoração ao centenário do Partido Comunista Brasileiro, em Niterói, na Região Metropolitana, Lula, Janja e a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, foram a um jantar com o cantor e compositor Gilberto Gil. A esposa do músico, Flora Gil, também participou do encontro.

Gil foi ministro da Cultura do petista entre 2003 e 2008. Ele protagonizou uma das cenas mais marcantes do primeiro governo Lula, ao se apresentar na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em 2003. Ovacionado pelos diplomatas presentes, Gil teve a companhia do então secretário-geral da entidade, Kofi Annan, que tocou percussão.

Existe ainda a possibilidade de que Lula encontre o sambista Martinho da Vila, mas o encontro ainda não está confirmado. Ao lado de Chico Buarque, o baluarte do samba visitou Lula durante o período em que ele esteve preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.

Nesta segunda (28), o ex-presidente deve receber lideranças políticas fluminenses no hotel em que está hospedado, na zona sul da capital. Uma das tarefas do petista na visita é pacificar seu palanque no Rio: Lula apoia a candidatura de Marcelo Freixo (PSB-RJ) ao governo do estado, mas há uma rusga entre o PSB e o PT na composição da chapa. Tanto o deputado federal Alessandro Molon, presidente dos socialistas no estado, quanto o deputado estadual André Ceciliano (PT-RJ), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, são pré-candidatos ao Senado.