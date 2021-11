No MP do Rio, CPI da Covid pede punição a Carlos Bolsonaro por fake news

Além de Carlos Bolsonaro, a CPI também pediu que o MP-RJ dê prosseguimento às investigações contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson

Igor Mello

RIO DE JANEIRO, RJ

Em visita ao MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), a cúpula da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado cobrou punição ao vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O relatório final das investigações pediu o indiciamento dele por incitação ao crime.



Além de Carlos Bolsonaro, a CPI também pediu que o MP-RJ dê prosseguimento às investigações contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB). Os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente, e Humberto Costa (PT-PE), se reuniram com o procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos.



O chefe do MP do Rio disse aos senadores que irá remeter as denúncias contidas no relatório da CPI para uma promotoria criminal, que dará sequência às investigações e decidirá se há elementos para denunciar Carlos Bolsonaro e Roberto Jefferson. “Infelizmente ainda está solto”, diz Aziz sobre Carlos



O senador Omar Aziz voltou a fazer pesadas críticas a Carlos Bolsonaro -com quem já trocou farpas públicas antes.

Segundo ele, Carlos é o principal responsável pela difusão de notícias falsas sobre a pandemia no país, incentivando o uso de medicamentos ineficazes como a hidroxicloroquina e atacando as vacinas.



“Estamos atrás de Justiça. O que o vereador Carlos Bolsonaro fez é crime”, criticou Aziz. “Induzir as pessoas a tomarem remédio, ser o grande capitaneador do Gabinete do Ódio. Infelizmente um cidadão desses está solto ainda”. Aziz também criticou o MP do Rio por não tomar providências contra o vereador, que tem foro na Justiça do Rio. “O MP já tinha que estar agindo há muito tempo”, completou.



Depois do MP do Rio, os senadores seguiram para a Procuradoria da República no Rio de Janeiro, onde se reunirão com membros do MPF (Ministério Público Federal). No encontro, a pauta serão os indícios de corrupção nos hospitais federais do Rio.