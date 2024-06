“Não podemos deixar que o Brasil perca o rumo por conta de crises políticas”, diz José Dirceu em visita à CLDF

Deputado Wellington Luiz (MDB), presidente da Câmara Legislativa, recebeu a visita do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu nesta quinta-feira (13). Durante o almoço institucional foram abordados, entre outros temas, os desafios sociais e de infraestrutura que o Distrito Federal vem enfrentando, além de propostas para a área da educação na capital. Também participaram do encontro os deputados Chico Vigilante (PT), Ricardo Vale (PT), Gabriel Magno (PT) e Dayse Amarílio (PSB), além do ex-distrital Raimundo Ribeiro.

Dirceu tratou de diversos aspectos de âmbito local, como a necessidade de maiores investimentos no sistema de drenagem pluvial, no transporte, na segurança e no turismo da capital federal.

Após o encontro, o ex-ministro revelou que utilizou a ocasião também para abordar discussões nacionais. Para ele, o país vem experimentando um momento de retomada do crescimento econômico com maior oferta de empregos, e que desavenças político-ideológicas não podem representar freio aos avanços. “Conversamos muito sobre o Brasil, sobre o momento em que vivemos. Não podemos permitir que o Brasil perca o rumo por conta de pequenas crises políticas. Somos um país com uma oportunidade de ser o centro do mundo na transição energética, na questão da ecologia”, declarou.

O petista elencou iniciativas do Governo Federal que, segundo ele, representam progresso social ao país e que poderão servir de parâmetro para uma nova forma de gerir a política, como as propostas ligadas à nova “industrialização sustentável” e os investimentos realizados no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que permitirá a realização de mais obras de infraestrutura. “Temos um rumo, precisamos nos fixar nele, criando mais empregos e melhorando a educação técnico-profissional”, arrematou.

Dirceu debateu ainda com os distritais a intenção de instalar no DF uma unidade da Universidade Popular (Unipop), uma escola de formação política focada em formar militantes na defesa dos direitos humanos, proteção do meio ambiente.

“É um projeto importante trazido pelo ministro José Dirceu. É um atendimento na área de educação, da qual o país está carente. Vamos avaliar bem e, caso a gente entenda que será benéfico a Brasília, poderemos apresentar à sociedade mais essa importante proposta”, afirmou o anfitrião, Wellington Luiz, sobre a proposta da Unipop.

Chico Vigilante elogiou a “forma democrática” com que o presidente da Casa vem conduzindo suas ações, afirmando que, mesmo situando-se num espectro políticos distinto de Dirceu, Wellington discutiu as propostas com o ex-ministro de forma institucional e respeitosa.

Para Vigilante, a bagagem de experiência política de seu correligionário faz com que ele tenha muito a contribuir com o DF. “O José Dirceu é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço nesse país, tem muita experiência e pode ajudar muito a gente’, afirmou.

A defesa do estado democrático de direito também foi tratada no almoço. Para Ricardo Vale, o debate foi valioso pois puderam abordar diversos temas de “grande relevância” considerando-se o cenário político atual. “Foi muito importante receber alguém com a experiência de José Dirceu. Conversamos sobre a importância da política e o fortalecimento da democracia”, afirmou.

Dirceu revelou que terá novos encontros com a bancada do PT na Câmara para dar continuidade a tratativas de projetos relacionados ao Distrito Federal.

*Com informações de Christopher Gama, da CLDF