Na Semana Nacional do Meio Ambiente, Governo Federal coleta lixo eletrônico

Descarte poderá ser feito na terça (31) e quarta-feira (1º), na Esplanada dos Ministérios

Para dar início à Semana Nacional do Meio Ambiente, que será realizada entre os dias 31 de maio e 3 de junho, o Ministério das Comunicações (MCom) promove uma ação para receber e dar a destinação adequada aos equipamentos eletrônicos sem uso doados pela população.

Na terça-feira (31), o ônibus do Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) estará na sede da Pasta, localizada no Bloco R da Esplanada dos Ministérios. Já na quarta-feira (1º), a unidade móvel estará no estacionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no Bloco E.

Serão aceitos no ônibus do CRC: celulares, impressoras, CPUs, monitores, notebooks, fontes de alimentação, pilhas, baterias, televisores, entre outros dispositivos que não funcionam mais.

A iniciativa integra o Programa Computadores para a Inclusão, do MCom, que capacita jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de oficinas, cursos e atividades relacionadas ao recondicionamento e operação de computadores. Após a manutenção, os computadores que ainda podem ser utilizados são destinados a telecentros, escolas e bibliotecas públicas. Desde 2019, cerca de 10 mil computadores foram doados por meio da ação.

*Com informações da ASCOM | Ministério das Comunicações