Na China, Lula diz que vai a funeral de Mujica em Montevidéu

NELSON DE SÁ

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que vai comparecer ao funeral de José “Pepe” Mujica, morto nesta terça-feira (13) aos 89 anos.

O presidente disse que vai pousar em Brasília e imediatamente embarca para o Uruguai.

Lula está na China, recebido em visita oficial por Xi Jinping, e conversou com jornalistas na manhã desta quarta (14), no horário de Pequim.

Lula escreveu nas suas redes sociais que a vida de Mujica “foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas”. “E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego.”

“Em seus quase 90 anos de vida, Mujica combateu fervorosamente a ditadura que um dia existiu em seu país. Defendeu, como poucos, a democracia. E nunca deixou de militar pela justiça social e o fim de todas as desigualdades”, segue a postagem de Lula.

Além de Lula, uma série líderes mundiais lamentaram a morte de Pepe Mujica.

Para além do alinhamento ideológico, Mujica e Lula cultivaram uma amizade que ultrapassou as fronteiras da política e envolveu encontros regulares, uma visita do uruguaio ao petista quando ele estava preso e uma série de afagos públicos.

Lula conheceu Mujica, então senador, em 2005, na posse de Tabaré Vázquez, o primeiro presidente de esquerda do Uruguai após a redemocratização. O brasileiro teria ficado impressionado com o discurso forte e combativo do político e buscou estreitar contato.

Em dezembro passado, o petista condecorou o ex-presidente com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, maior honraria brasileira. Na ocasião, Lula afirmou entregar a comenda a Mujica por ele ser “um amigo”. O último encontro entre os dois ocorreu em março, na posse do esquerdista Yamandú Orsí.

Em uma rara controvérsia, um livro-reportagem sobre os cinco anos da Presidência de Mujica trouxe uma suposta confissão que Lula teria feito ao líder uruguaio em 2010. A obra “Una Oveja Negra al Poder” (Uma ovelha negra no poder) relata que o brasileiro teria dito, sobre o escândalo do mensalão, que aquela seria a única forma de governar o Brasil.

Lula sempre negou saber do escândalo, e Mujica, questionado sobre a frase, negou ter conversado com o petista sobre o assunto e afirmou não ter escrito o livro. O Instituto Lula divulgou nota reiterando que aquela conversa nunca teria ocorrido.