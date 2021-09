Mutirão de limpeza retira quase 1,5 toneladas de resíduos de praias da Costa dos Corais e de Abrolhos

Ação promovida pelo Ministério do Meio Ambiente lembrou o Dia Mundial da Limpeza

Para celebrar o Dia Mundial da Limpeza, comemorado no último sábado (18.09), o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria Nacional de Qualidade Ambiental (SQA), realizou, simultaneamente, uma série de mutirões de de limpeza de praias em diversos municípios das regiões da Costa dos Corais, nos estados de Alagoas e Pernambuco, e dos Abrolhos, na Bahia.

As ações integram o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. A iniciativa promovida pelo MMA é fruto de uma parceria entre o Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ – GmbH), no âmbito do Projeto TerraMar. As ações contaram também com parceiros locais, como a Associação Peixe-Boi, em Alagoas, o Consórcio Portal Sul, em Pernambuco, e o Instituto Baleia Jubarte – IBJ, na Bahia.

Os mutirões têm por objetivo a melhoria da qualidade do meio ambiente e da saúde e bem-estar das pessoas, promovendo a conscientização e mobilização da sociedade sobre a importância do combate ao lixo no mar e da gestão adequada dos resíduos sólidos em nossas cidades.

Ao todo, 300 voluntários coletaram 1.400 kg de resíduos, em 6 km de extensão de praia e restingas. Após as ações, foi feita a triagem do material recolhido nas praias e os dados obtidos foram registrados no Formulário Nacional de Mutirão de Limpeza, de forma a integrar o Painel de Resultados. As informações geradas nas ações de limpeza permitem avaliar e monitorar os tipos de material encontrado e identificar suas possíveis fontes e origem, facilitando a orientação e formulação de políticas públicas sobre a adequada destinação dos resíduos nas cidades.

Os mutirões de limpeza são ações que permitem o fortalecimento de parcerias entre instituições públicas, privadas e sociedade civil na agenda do Combate ao Lixo no Mar. Também participaram das ações as secretaria de meio ambiente dos estados de Alagoas SEMARH/AL e Pernambuco – SEMAS/PE; o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas – IMA; a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA; os Prefeitos de Maragogi e Japaratinga, em Alagoas; gestores dos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande, em Pernambuco e de Caravelas, na Bahia; o grupo Patrulha Ecológica; o Projeto Coral Vivo; a Associação Brasileira de Produtores de lata de alumínio – Abralatas; e o Instituto Jogue Limpo.

Combate ao Lixo no Mar

O Plano de Combate ao Lixo no Mar, inédito no País, foi lançado pelo MMA em março de 2019 e contempla ações que vão desde a gestão de resíduos sólidos até ações de limpeza de praias, rios e mangues, com gestão dos resultados para melhoria contínua, com o objetivo de aprimorar a qualidade ambiental nas cidades e, consequentemente, proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas.