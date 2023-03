MST quer presença de Lula em feira de reforma agrária em SP

Em 2017, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica participou do evento. O MST também procura personalidades internacionais de peso para esta edição

O MST quer a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Feira Nacional da Reforma Agrária, que o movimento realizará no parque da Água Branca, em São Paulo, em maio.

Como mostrou o Painel, da Folha de S.Paulo, o evento retorna ao local na zona oeste da capital após quatro anos, graças a uma autorização concedida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), já que o estado é responsável pelo espaço.

A volta da feira ao parque já foi vista como uma conquista pelo movimento. Quem está tratando da questão pela gestão estadual é Gilberto Kassab, secretário de Governo, que tem bom diálogo com o MST.

A concessão do parque para a iniciativa privada, concretizada em 2022, também era vista como um risco à possibilidade de retorno da feira ao local.

A última vez em que o evento ocorreu no local foi em 2018. No ano seguinte, a realização foi vetada pelo então governador João Doria, que havia sido eleito com forte discurso contrários aos partidos e movimentos de esquerda.

O movimento pretende expor a produção de seus assentamentos, além de promover eventos culturais. Cerca de 260 mil pessoas visitaram a última edição da feira, segundo o movimento.

Guilherme Seto, São Paulo, SP