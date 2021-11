Mourão diz que Marinha e PF preparam ação contra garimpeiros

“A Marinha tem que, pô, verificar qual é a questão, quem está ali na legalidade, qual é a embarcação legal”, disse o vice

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quinta-feira (25) que a Polícia Federal e a Marinha preparam uma ação contra garimpeiros no Amazonas. Há pelo menos 15 dias, dezenas deles invadiram com embarcações a região do rio Madeira para explora ouro.

“A Polícia Federal e a Marinha já estão se preparando pra agir. A Marinha tem que, pô, verificar qual é a questão, quem está ali na legalidade, qual é a embarcação legal. E o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida”, respondeu Mourão, nesta quinta-feira (25), ao chegar no gabinete da Vice-Presidência.

A presença de garimpeiros já é conhecida, mas, desta vez, chamou atenção a quantidade de dragas e balsas no mesmo local. Moradores da região relatam que os invasores descobriram que haveria ouro naquele trecho específico.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informou, em nota, que atividades de exploração mineral naquela região não estão licenciadas. O Ministério Público Federal (MPF) também ratificou que a extração de ouro na região do rio Madeira não é amparada por licença ambiental expedida pela autoridade ambiental competente ou por título de lavra emitido pela Agência Nacional de Mineração, o que torna essa atividade ilegal.