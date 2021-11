Moro será recebido por ala do Podemos aliada do PT em viagem à Bahia

A sua própria sigla faz parte da base de apoio do governador petista Rui Costa

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

Em sua viagem para a Bahia, programada para o começo de 2022, Sergio Moro (Podemos) deverá ter dificuldade de escapar de apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu antagonista.

A sua própria sigla faz parte da base de apoio do governador petista Rui Costa. Seu presidente estadual, o deputado federal Bacelar, publicou foto com o ex-presidente em agosto e disse que o Brasil voltaria a sorrir em 2022.

“Eu acredito que podemos nos unir, que podemos novamente sonhar. Esse pesadelo tem data para acabar. E assim como hoje, estarei ao lado de quem não se abalou e segue na luta. Ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Juntos, PODEMOS mais”, escreveu Bacelar, à época.

Sobre Moro, Bacelar diz que tem a obrigação e a satisfação de receber liderança ilustre do país, e que não concordará em trair o partido. Se estiver no Podemos, diz, votará no ex-juiz.

Ele afirma que hoje não considera deixar a sigla, mas que o momento é de consultar suas bases e avaliar.