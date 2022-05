Moro é chamado de ‘mito’ em evento na Grande São Paulo

Moro foi saudado durante durante evento na Câmara de Vereadores de Itaquaquecetuba

Fábio Zanini

São Paulo

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) foi saudado aos gritos de “mito”, termo que ficou associado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), durante evento na Câmara de Vereadores de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (12).

Ele recebeu o título de cidadão do município e foi homenageado por seu trabalho de combate à corrupção. Moro posou para fotos com participantes do ato. Ao final, houve um coro de “mito!, mito!, mito!” na plateia.

A palavra começou a ser usada para Bolsonaro em 2017, quando ele passou a viajar pelo país apresentando-se como pré-candidato ao Planalto.

Chamavam a atenção especialmente as multidões em aeroportos entoando esta palavra de ordem. Até hoje, o presidente é chamado de “mito” por apoiadores.