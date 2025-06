Moraes cita atuação ‘atabalhoada e confusa’ de Zambelli ao decretar prisão

CÉZAR FEITOZA E MARIANNA HOLANDA

FOLHAPRESS



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou a atuação “atabalhoada e confusa” da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ao determinar sua prisão preventiva nesta quarta-feira (4).

“Lamentavelmente, o intuito criminoso de Carla Zambelli permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada -mesmo que de modo atabalhoado e confuso- na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao Poder Judiciário”, disse o ministro.

A descrição da forma como Zambelli atua -com destaque entre travessões- revela a avaliação no Supremo sobre a parlamentar. Nas últimas duas semanas, três ministros do STF afirmaram sob reserva que a deputada se mantém no bolsonarismo radical mesmo sendo escanteada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na decisão, Moraes ainda afirma que Zambelli, ao fugir do país, declarou que “pretende insistir nas condutas criminosas, para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito, o que justifica, plenamente, a decretação de sua prisão preventiva”.

Carla Zambelli deixou o Brasil por via terrestre para a Argentina. Do país vizinho, a deputada pegou um voo para os Estados Unidos. Ela está na Flórida e tem expectativa de deixar a região nos próximos dias, segundo aliados da parlamentar.

A deputada disse que seu destino final é a Europa. Ela tem cidadania italiana. A inclusão do nome da parlamentar na lista vermelha da Interpol pode dificultar a ida da parlamentar ao continente europeu.