Ministro pede que advogado sem gravata se retire de sessão do STJ

São Paulo, SP

O ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Luis Felipe Salomão, pediu que um advogado sem gravata se retirasse de uma sessão, que ocorreu na terça-feira (23). O advogado usava uma camisa social branca e um paletó e, segundo o ministro, não estava vestido de “forma adequada”.

O STJ exige o uso de terno e gravata para homens durante sessões. A obrigatoriedade foi mantida mesmo durante a pandemia, quando os julgamentos passaram a ser virtuais.

Na ocasião, antes que o recurso fosse julgado, o ministro Salomão interrompeu o relator, o ministro Raul Araújo, e se dirigiu ao advogado: “Vossa Excelência não pode participar da sessão dessa forma, não é possível”.

O advogado pareceu confuso, mas questionou: “Como assim, excelência?”. O ministro Salomão emendou: “Você tem que se trajar adequadamente”. Do outro lado, não houve resposta e o advogado foi retirado da sessão virtual.

“Pode cancelar [a participação do advogado]”, afirmou Salomão, que deu continuidade ao julgamento do recurso já sem a presença do advogado na sessão virtual.