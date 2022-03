Ministro determina bloqueio do Telegram no Brasil

Segundo a decisão, as plataformas digitais e provedores de internet ficaram responsáveis pela suspensão do serviço

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens instantâneas Telegram no país.

Segundo a decisão, as plataformas digitais e provedores de internet ficaram responsáveis pela suspensão do serviço. A informação é do G1.

A decisão tem uma base um pedido feito pela Polícia Federal (PF), que apontou que o “aplicativo Telegram e notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação.”

Há sete anos, a plataforma tem um representante no Brasil, mas ele tem ignorado todo e qualquer contato feito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o próprio STF, que investiga a plataforma pelo seu histórico de fake news.

Ainda de acordo com a PF, essa atitude do aplicativo cria um “terreno livre” para propagação de vários conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal.

Caso as empresas não cumpram a decisão, Moraes estabeleceu uma multa diária de R$ 100 mil.