Ministro da Justiça diz que mudará normas sobre acesso a água, após morte em show de Taylor Swift

Ana Clara Benevides, de 23 anos, passou mal antes da apresentação no Rio, que teve sensação térmica de quase 60ºC na última sexta (17)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou em suas redes sociais, na manhã deste sábado (18), a morte de uma fã no show da cantora Taylor Swift na última sexta-feira (17). Dino afirmou que mudará as regras sobre o acesso à água nos eventos.

“A Secretária do Consumidor do Ministério da Justiça vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca do acesso à água em shows e outros espetáculos públicos. E também vai adotar as medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados, em diálogo com os demais órgãos do Sistema Nacional do Consumidor”, afirmou.

A morte da estudante de Psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, ganhou proporção federal. Dino ainda declarou que investigará a empresa responsável pela organização do evento, a Time For Fun (T4F) e qualquer outra que promoveu shows durante a onda de calor e dificultou o acesso à água. “Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis – ainda hoje – quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de água para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa”, continuou.

É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água”, escreveu Dino.