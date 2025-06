Ministro considera insensibilidade propor levar para 2040 a universalização do saneamento

São Paulo e Guarujá, 06 – O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, considera que é uma “insensibilidade social” a proposta de prorrogar a meta de Universalização do Saneamento para 2040. “A proposta que está sendo pregada é a gente sair de 2033. Estamos em 2025, já temos oito anos pela frente como desafio. A proposta é a gente puxar de 2033 para frente, levar para 2040. Esse é um tema que, juro para vocês, não consigo nem discutir uma situação como essa”, disse nesta sexta-feira, 6, durante painel no Fórum Esfera, no Guarujá.

Ele também frisou que a discussão precisa ser feita a nível nacional, abordando também o sistema de abastecimento de água rural.

“A maioria das concessões formatadas pelo BNDES e por todos os outros bancos estão excluindo o abastecimento de água rural”, disse Jader Barbalho Filho.

