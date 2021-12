Michel Temer e Eduardo Leite discutem futuro do país em café da manhã

O encontro aconteceu na casa do ex-Presidente da República, em São Paulo, por sugestão do advogado Fernando Tiburcio, ex-Chefe da Casa Civil de Goiás

Na manhã deste sábado (18), Um café da manhã proporcionou um debate de ideias sobre os desafios que o Brasil irá enfrentar no proxímo ano e, consequentemente, pós-eleições 2022.

O encontro aconteceu na casa do ex-Presidente da República, e presidente de honra do partido MDB, Michel Temer, em São Paulo. Com ele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) estiveram juntos do advogado Fernando Tiburcio, ex-Chefe da Casa Civil de Goiás e que propós o café da manhã.

Temer e Leite avaliaram diversos temas entre eles no campo da redução da pobreza e sobre a crescente polarização política vivida pelo país nos tempos atuais.