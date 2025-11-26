Messias diz a senadores que não pode ser penalizado por crise entre Alcolumbre e governo

CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O indicado de Lula para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), Jorge Messias, tem dito a senadores que não pode ser penalizado pelos desentendimentos entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).



Messias, que advogado-geral da União, está fazendo uma série de visitas a senadores para tentar obter o mínimo de 41 votos necessários para ter a indicação aprovada e assumir uma vaga na corte.



Ao usar esse argumento, o indicado tem ouvido como resposta que sua situação no Senado é delicada. Alcolumbre marcou para 10 de dezembro a votação que decidirá se Messias será ou não ministro do Supremo. O prazo para campanha é apertado.



Senadores ouvidos pela reportagem elogiam o indicado, mas afirmam que o problema em questão é muito maior que ele.



Alcolumbre e a maior parte dos senadores queriam que Lula tivesse indicado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, para a vaga. Também há uma reclamação generalizada sobre a articulação política do governo.



A decisão de indicar Messias estremeceu a relação de Lula com o Senado, que foi sua principal fonte de governabilidade ao longo deste terceiro mandato. Ao mesmo tempo, a relação com a Câmara também se deteriorou.



O presidente da República anunciou a indicação de Messias na última quinta-feira (20), mesmo com Alcolumbre expondo publicamente seu descontentamento. Lula julga que a indicação, uma prerrogativa da Presidência da República, não pode estar sujeita a pressões externas.



Uma vez anunciado, Messias começou imediatamente a procurar senadores para tentar obter votos. Fez várias conversas por telefone. Pessoalmente, já se reuniu com senadores como Confúcio Moura (MDB-RO), Otto Alencar (PSD-BA), Sergio Petecão (PSD-AC), Eduardo Braga (MDB-AM) e Eliziane Gama (PSD-MA).



É nessas conversas pessoais que argumenta não poder ser penalizado pelo desentendimento entre governo e Senado. Também afirmou que está tentando falar diretamente com Alcolumbre, mas que ainda não teve resposta. O presidente do Senado respondeu com uma nota fria um texto com elogios publicado por Messias nesta semana.



O indicado de Lula foi questionado por jornalistas sobre sua relação com Alcolumbre. Disse acreditar que será recebido. “No momento certo ele vai me atender, estou trabalhando”, declarou. Nas conversas reservadas, tem dito que sempre teve boa relação com o presidente do Senado e que não sabe o que está acontecendo.



O indicado de Lula se mostra simpático e sorridente durante as reuniões com senadores. Também tem destacado ser um evangélico e “temente a Deus”, nas palavras que ele próprio usa durante as conversas. Messias tem dado destaque à sua religiosidade mesmo quando se apresenta a senadores que não são ligados a essa área.



Apesar de Alcolumbre já ter anunciado a votação sobre Messias para o dia 10, ainda não há certeza em Brasília sobre sua realização.



O rito desse tipo de indicação depende do envio de uma mensagem do Palácio do Planalto comunicando formalmente ao Senado quem é o escolhido. Essa mensagem ainda não foi enviada, como mostrou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Em tese, Lula poderia forçar um adiamento da votação caso não a envie, ganhando tempo para negociar a aprovação de Messias.



O principal articulador de Messias no Senado é o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA). Senadores simpatizantes do indicado de Lula, mas filiados a outros partidos, têm tentado dar apoio a ele sem confrontar Alcolumbre.



Se Messias e seus aliados não conseguirem reverter a resistência a seu nome, Lula sofrerá uma derrota de proporções históricas. Cinco indicados para o STF já foram rejeitados pelo Senado, todos durante o turbulento governo de Floriano Peixoto, nos primórdios da República. Desde o final do século 19 todos os indicados pelo chefe de governo são aceitos.