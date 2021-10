Médicos da Prevent Senior saem do anonimato e denunciam a empresa

Profissionais narraram pressão da operadora de saúde para dar alta a pacientes antes da hora certa para que os leitos fossem liberados

Três dos vários médicos que acusam a operadora de plano de saúde Prevent Senior de, entre outras irregularidades, ocultar mortes por covid, resolveram denunciar a empresa publicamente. Em entrevista ao Fantástico, George Joppert, Andressa Joppert e Walter Correa fizeram mais acusações.

O trio de médicos narraram pressão da operadora de saúde para dar alta a pacientes antes da hora certa para que os leitos fossem liberados. “A intenção de denunciar também é expor a fraude. Expor a fraude do tratamento precoce, a fraude de suposto sucesso de gestão”, disse Walter Correa.

Quanto ao estudo sobre hidroxicloroquina e azitromicina, que culminou na ocultação de mortes por covid, George Joppert disse que os médicos foram chamados para revisar a pesquisa já depois de pronta. “Eles chamaram para a gente revisar os dados. Depois até que o estudo já estava escrito. Tanto que o nosso nome não está no estudo”.

Joppert reitera ainda que o Comitê de Ética que rege a profissão não aprovou o estudo, o que desqualifica a pesquisa. “Nós ficamos sabendo que não tinha nenhum parecer do Comitê de Ética. Isso daí fere o principal, né? Em qualquer escola de Medicina, na iniciação científica, a primeira coisa que você aprende é a ética em pesquisa. Se você não tem a ética em pesquisa, nenhum, nenhum estudo é válido”.

De acordo com Andressa Joppert, os médicos eram pressionados pela empresa a prescrever o medicamento até para doentes com problemas cardíacos: “Mesmo com aquela contraindicação, fui orientada. Não prescrevi e fui chamada atenção. Infelizmente, eles têm essa política, mas a gente sempre tentou fazer com a parte da ética. Eu mesma, por várias vezes, levei bronca por não cumprir a meta”.

Quem não cumpria a meta, segundo os médicos, era punido: “Eles estavam de olho em quem prescrevia ou não. Quem não passasse as prescrições ficaria sem os plantões uma semana, duas. Então esse castigo seria isso. Ele não teria o dinheiro dele planejado no fim do mês”.