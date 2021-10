MBL condiciona permanência em novo partido a candidatura de Arthur do Val ao Governo de SP

O movimento tem como prioridade absoluta a campanha de Arthur do Val (Patriota-SP), o Mamãe Falei, para o governo do estado

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O MBL acompanha com atenção o desenrolar da fusão entre DEM e PSL, especialmente as rusgas pelo diretório paulista. O movimento tem como prioridade absoluta a campanha de Arthur do Val (Patriota-SP), o Mamãe Falei, para o governo do estado e havia começado migração para o PSL, mas agora aguarda os próximos passos para saber o que fazer.



Milton Leite e seus filhos comandam o DEM em São Paulo, pretendem ter o controle da nova sigla no estado e têm preferência por apoiar Rodrigo Garcia (PSDB). Caso seja essa a equação vitoriosa, o MBL terá que procurar outra legenda.



Kim Kataguiri (DEM), por exemplo, diz que só continuará no novo partido se Arthur do Val tiver a legenda para disputar o governo do estado. O mesmo vale para cerca de 20 outros candidatos que o MBL deverá lançar em 2022, como o vereador Rubinho Nunes (PSL), para deputado federal, e Renato Battista, deputado estadual. A família Leite diz que não existe qualquer chance de o novo partido apoiar Arthur do Val (Patriota-SP) para o governo de São Paulo.