Mauro Cid depõe hoje na CPI da CLDF

A presença de Cid na condição de testemunha está confirmada, mas por decisão do STF, ele poderá permanecer em silêncio

A partir das 10h, Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) e tenente-coronel do exército, é esperado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com transmissão pelo YouTube.

Preso desde maio por fraude em cartões de vacina de sua família e do ex-presidente da República, Cid também é investigado pela Justiça Federal por trocas de mensagens de cunho golpistas identificadas em seu celular em perícia realizada pela Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens ainda é suspeito no caso das joias envolvendo Bolsonaro.

A partir de suas redes sociais, o deputado Chico Vigilante (PT), presidente da CPI, informou que a presença do tenente-coronel está confirmada e que ele vai depor na condição de testemunha. Porém, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ele poderá permanecer em silêncio.