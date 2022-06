Marina lança candidatura a deputada em evento com Haddad e parlamentares

Com carreira política no Acre, estado que representou no Senado, Marina transferiu o domicílio eleitoral para São Paulo

Fábio Zanini

São Paulo, SP A ex-ministra Marina Silva (Rede) lançará neste sábado (2) sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo.

Também será formalizado o nome da atual deputada estadual Marina Helou (Rede) para a reeleição. Devem participar do evento o pré-candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), que será apoiado pela Rede, além dos deputados federais Túlio Gadelha (Rede-PE) e Joenia Wapichana (Rede-RR). Também são esperadas as presenças da pré-candidata a deputada federal Heloísa Helena, além de dirigentes da Rede e do PSOL. Os dois partidos fazem parte de uma federação. Com carreira política no Acre, estado que representou no Senado, Marina transferiu o domicílio eleitoral para São Paulo. Ela chegou a ser cogitada como vice de Haddad, mas optou pela Câmara por ser uma aposta de puxadora de votos para a Rede na eleição deste ano.