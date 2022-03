Marília Arraes encontra Lula e discute crise no PT

Sua saída significa um racha da base de suporte da candidatura de Lula à Presidência em Pernambuco

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Uma semana depois de a coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, revelar que Marília Arraes (PT-PE) decidiu sair do PT, ela se reuniu com o ex-presidente Lula, nesta segunda (21), em São Paulo.

O petista tenta articular um acordo para demovê-la da ideia de deixar o partido. Sua saída significa um racha da base de suporte da candidatura de Lula à Presidência em Pernambuco.

Marília diz, em nota, que os dois tiveram “uma boa conversa política”. “Analisamos a situação eleitoral em Pernambuco e as alternativas que se colocam, reafirmando o compromisso com a candidatura de Lula para reconstruir o país”, afirmou.

Uma das principais lideranças do PT no estado, Marília quer sair da legenda pois está contrariada com o que considera veto do senador Humberto Costa (PT-PE) à candidatura dela ao Senado.

Ele defende o nome do deputado federal Carlos Veras (PT) para concorrer ao cargo. De acordo com uma pesquisa feita pelo instituto Empetec, Veras tem apenas 1% dos votos, e Marília, 25,8%.

De acordo com interlocutores da parlamentar, ela também considera que não tem sido respeitada pelos dirigentes da legenda e sequer é ouvida sobre a condução dos rumos políticos do partido.

Marília estuda se filiar ao MDB ou ao Solidariedade e ainda não sabe se será candidata ao Senado ou ao governo do Estado.