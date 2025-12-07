Lulistas querem aproveitar pré-candidatura de Flávio Bolsonaro para avançar sobre centrão

CATIA SEABRA E CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Integrantes do governo Lula (PT) avaliam que o lançamento de Flávio Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial facilitará uma investida sobre os partidos do centrão, seja essa candidatura para valer ou não.



Embora se dividam sobre as reais intenções do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lançar o nome do filho, aliados de Lula enxergam uma oportunidade de flerte com partidos que hoje integram o governo, mas ameaçavam se unificar em torno do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, integrantes do centrão avaliam que a aposta de Bolsonaro em Flávio visa a sobrevivência política da família e pode culminar no isolamento do pré-candidato.



Nesse cálculo, a dispersão da direita permitiria a costura de acordos ao menos pela neutralidade dos partidos do centro, a exemplo do que aconteceu com o PSD em 2022.



Ministros de Lula trabalham com duas hipóteses para a decisão de Bolsonaro. Uma ala do governo avalia que o ex-presidente estaria interessado apenas em preservar seu cacife político até o ano que vem para negociar seu apoio a outro candidato em melhores condições. Nesse caso, Flávio também sairia ganhando ao manter seu nome em evidência desde já com vistas à campanha para tentar se reeleger ao Senado.



Na equipe de Lula, há também quem aposte na veracidade da candidatura de Flávio como forma de manter todo o capital político dos Bolsonaros com a família, ainda que sob risco de derrota para Lula nas eleições. A estratégia seria impedir a diluição desse espólio entre candidatos de centro.



Um setor dos lulistas que aposta na candidatura de Flávio em 2026 avalia que ela mira, na verdade, 2030. Esse raciocínio parte do pressuposto de que adversário que for com Lula para o segundo turno, caso o petista seja reeleito, liderará a oposição nos quatro anos seguintes e será um nome consolidado para a eleição posterior.



Esses colaboradores de Lula concordam em um ponto: o nome de Bolsonaro voltou ao centro do debate eleitoral no momento em que Tarcísio monopolizava as atenções à direita.



Aliados do presidente da República lembram que, em suas conversas, ele repete que não escolhe adversários. Mas a novidade exigirá uma mudança na sua comunicação.



Hoje focada nas críticas à gestão de Tarcísio e na apresentação do governador de São Paulo como candidato do sistema, a estratégia irá enfatizar a comparação com o governo Bolsonaro.



A tônica de não escolher adversário não impede que aliados do presidente se manifestem. O ministro da Secretaria Geral, Guilherme Boulos, por exemplo, provocou Flávio no X, antigo Twitter. “Lula derrotou Bolsonaro em 2022. Agora vamos derrotar o filho em 26. Só não vai desmaiar no debate, Flávio Bolsonaro!”, disse o ministro, em referência a debate na campanha de 2016.



O PT, partido de Lula, hesita em começar a se organizar desde já para uma campanha eleitoral com Flávio como adversário porque a cúpula da legenda não tem certeza que ele irá mesmo concorrer a presidente.



Dirigentes petistas avaliam que o grupo político bolsonarista passa por mudanças constantes. O mais prudente, para eles, seria esperar até as candidaturas estarem mais definidas, do meio para o fim do primeiro semestre do ano que vem, e aí decidir o que fazer.



Caso o cenário com Flávio se consolide, os correligionários de Lula veem uma possibilidade maior de obter apoio de outras legendas para a candidatura do presidente à reeleição, já que o senador carregaria desde o início da campanha o alto nível de rejeição de Bolsonaro.



Petistas também observam que candidatos a governador, senador e deputado aliados de Lula ganhariam mais força no Nordeste e no Pará, além do norte de Minas Gerais, com uma candidatura de Flávio. São regiões onde Bolsonaro perdeu o segundo turno em 2022 e que costumam rejeitar o grupo político do ex-presidente.