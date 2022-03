Lula x Bolsonaro: polarização eleitoral continua

Pequisa indica que Lula continua a frente nas pesquisas, porem com tendência de crescimento de Bolsonaro

Em todos os cenários apresentados pela Paraná Pesquisas aos eleitores, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganharia em todas. Segundo a empresa especialista em opinião pública, se as eleições ocorrerem hoje, o petista ganharia com 38,9% dos votos.

Ainda assim, a pesquisa também mostrou um crescimento tímido dos percentuais do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). No mesmo cenário, Bolsonaro estaria em segundo, com 30,9% dos votos.

Quando comparado com a pesquisa do mês passado, Lula perdeu 1,2%, enquanto Bolsonaro ganhou 1,8%. A pesquisa de março foi divulgada pela empresa nesta quarta-feira (09).

A pesquisa foi realizada em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, entre os dias 03 e 08 de março, com mais de duas mil pessoas. Segundo a empresa, a margem de erro da pesquisa é de 2,2% para mais ou para menos.

Depois de Bolsonaro, no mesmo cenário anterior, estariam o ex-ministro e juiz Sérgio Moro (Podemos), com 7,5% das intenções de voto, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), com 6,9%, e o atual governador de São Paulo João Doria (PSDB), com 2,2%.

Segundo turno

A pesquisa também abordou um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Segundo as pesquisas, o ex-presidente também ganharia, com 46% dos votos contra os 37,3% do atual mandatário.

Ainda assim, destaca-se novamente a perda de votos de Lula e o ganho de Bolsonaro. No caso do petista, a perda foi de 2,8%, enquanto o ganho de Bolsonaro foi de 3,3%. Isso poderia representar uma retomada de popularidade do atual presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a pesquisa na íntegra:

Brasil by Jornal de Brasília on Scribd