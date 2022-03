Lula se reúne com ex-presidentes da Espanha e da Colômbia em jantar na casa de Chico Buarque e Carol Proner

O encontro foi organizado pelo músico Chico Buarque, por sua mulher, a advogada Carol Proner, e pelo reitor da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Ricardo Lodi Ribeiro

Os ex-presidentes do Brasil Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT) participaram de um jantar na noite de segunda (28) com os também ex-presidentes da Colômbia Ernesto Samper e da Espanha José Luís Rodríguez Zapatero.

O encontro foi organizado pelo músico Chico Buarque, por sua mulher, a advogada Carol Proner, e pelo reitor da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Ricardo Lodi Ribeiro.

Eles reuniram participantes do Encontro Internacional Democracia e Igualdade, evento realizado pela UERJ e pelo Grupo Puebla, que organizou uma série de debates e conferências na segunda e nesta terça-feira (29).

No jantar estavam presentes ainda a ex-prefeita de Bogotá Clara Lopez, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, e a noiva de Lula, a socióloga Rosangela da Silva, a Janja. Os ex-ministros Franklin Martins e Aloizio Mercadante e o advogado do Grupo Prerrogativas Marco Aurélio de Carvalho também participaram da reunião.

O Encontro Internacional Democracia e Igualdade será encerrado nesta terça com uma conferência de Lula sobre igualdade e o futuro da América Latina, na Concha Acústica Marielle Franco, dentro da Uerj.

São esperadas 15 mil pessoas na cerimônia com o petista.