Lula retoma padrão de 1º mandato, intensifica agenda de viagens, e vai a 34 países

RICARDO DELLA COLETTA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará até segunda-feira (9) na França, onde realiza visita de Estado. Em dois anos e meio de mandato, ele retomou um intenso ritmo de agendas no exterior que tem paralelo ao observado em seu primeiro mandato no Palácio do Planalto.

Lula visitou um total de 34 países em seu atual governo. O número supera o de seus últimos antecessores, mas ainda é abaixo de período semelhante do primeiro mandato do petista, quando ele passou por 45 nações.

O presidente sempre defendeu seus compromissos internacionais sob o argumento de que o Brasil é um ator de influência global e que as visitas rendem benefícios econômicos ao país. Nesta quinta-feira (5), em Paris, ao lado do presidente Emannuel Macron, afirmou: “Lula viaja tanto por quê? Sabe? Para passear? Para passear, não. Eu viajo para fazer negócio, para fazer com que os países em que eu visito cresçam a relação comercial, política e cultural com o meu país.”

No encontro com Macron, Lula disse ao francês para “abrir o coração” sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul -a França é o principal opositor do tratado comercial.

Em seu terceiro mandato, o país mais visitado por Lula foi o Uruguai, em quatro ocasiões. Ele passou por Montevidéu como segunda parada de sua viagem inaugural no mandato, que também incluiu uma visita à Argentina (então governada por um aliado, Alberto Fernández).

Em dezembro de 2024, ele retornou ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul, na qual foi anunciada a conclusão das negociações entre a UE e o bloco sul-americano.

Pouco mais de dois meses depois, Lula foi a Montevidéu para participar da cerimônia de posse do esquerdista Yamandú Orsi, herdeiro político do ex-presidente José “Pepe” Mujica.

Foi a morte de Mujica, em maio deste ano, que levou o presidente a sua quarta visita a Montevidéu. Ele compareceu ao velório do líder uruguaio, de quem era admirador e amigo próximo.

Depois do Uruguai, os países mais visitados por Lula em seu atual governo foram os Estados Unidos e a Itália. Nova York é sede das Nações Unidas, que celebra anualmente a Assembleia-Geral –evento que os líderes brasileiros dificilmente deixam de fora das suas agendas, entre outras razões por serem os primeiros a discursar, segundo a tradição. Além das Assembleias de 2023 e 2024, Lula esteve em Washington em fevereiro de 2023 para se encontrar com o então presidente Joe Biden.

Na Itália, Lula esteve pela última vez na Itália em abril, para participar do funeral do papa Francisco.

A China, principal parceira comercial do Brasil, recebeu Lula em duas ocasiões. A primeira, em abril do primeiro ano de mandato, e a segunda em maio deste ano.

Entre 2003 e o primeiro semestre de 2005, Lula, então em seu primeiro mandato, teve como destinos mais frequentes EUA e Venezuela. Ele esteve quatro vezes em cada um desses países. O período também foi marcado por um número expressivo de viagens a nações africanas. Em três ocasiões diferentes, Lula esteve em 12 países do continente.

O governo seguinte, de Dilma Rousseff, registrou uma redução no número de visitas internacionais, na comparação até junho do terceiro ano de mandato. Nesse período, Dilma esteve em 29 países.

O ex-presidente Michel Temer assumiu o Palácio do Planalto após o impeachment de Dilma. Um dia depois de tomar posse, Temer viajou à China para participar da reunião do G20 (grupo que reúne as principais economias desenvolvidas e emergentes do globo). Em seus pouco mais de dois anos de mandato, Temer esteve em 16 países.

Jair Bolsonaro também teve agenda internacional reduzida, mas sua capacidade de deslocamento foi afetada pela eclosão da pandemia da Covid-19. Até o início de junho de 2021, Bolsonaro tinha visitado 13 países, sendo os EUA seu destino mais frequente (quatro vezes).