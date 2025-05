Lula receberá homenagens em visita à França em junho

ANDRÉ FONTENELLE

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS)

O presidente Lula receberá duas homenagens durante a visita oficial que fará à França em junho: uma sessão privada dedicada a ele na Academia Francesa, no dia 5, e o título de doutor honoris causa da universidade Paris 8, em Saint-Denis, na região metropolitana da capital francesa.

A principal agenda de Lula na Europa será a participação em dois eventos relacionados ao mar, no litoral mediterrâneo. No dia 8, ele deve comparecer ao Fórum de Economia e Finanças Azuis, em Mônaco; e no dia seguinte, à 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano (UNOC3), em Nice.

Lula terá durante a viagem de 4 a 9 de junho, porém, uma série de compromissos sobre outros temas, segundo a agenda extraoficial fechada na semana passada pelo Itamaraty, ainda sujeita a alterações.

Em Paris, Lula deve participar de um fórum empresarial e visitar uma mostra relacionada ao Ano do Brasil na França, no Grand Palais, o monumental pavilhão de exposições próximo à Champs-Elysées, principal avenida da capital.

O governo brasileiro teria solicitado uma iluminação especial da Torre Eiffel com as cores da bandeira brasileira, mas a Folha apurou que o mais plausível no momento é que o verde-amarelo seja usado, no máximo, na cintilação noturna que ocorre de hora em hora, durante alguns minutos, à noite.

Símbolo máximo de Paris, a torre só é iluminada com cores de outros países em situações especialíssimas, como quando a Ucrânia foi homenageada por solidariedade em decorrência da invasão russa.

A homenagem da Academia Francesa foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha. Foi proposta pelo atual secretário perpétuo da instituição, o escritor franco-libanês Amin Maalouf.

Fundada em 1634, a Academia Francesa serviu de modelo para inúmeras outras mundo afora, inclusive a Academia Brasileira de Letras, que é de 1897. Periodicamente a Academia recebe visitas ou homenageia em sessão privada chefes de Estado estrangeiros. A visita mais recente, segundo a página da Academia na internet, foi do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2019.

Em 23 de janeiro de 1872, a Academia foi visitada por dom Pedro 2º, em uma época de raríssimas viagens oficiais transatlânticas. O imperador do Brasil era um notório apreciador das artes e da literatura.

Em 2005 e 2015, a Academia Francesa realizou sessões privadas em homenagem à brasileira, com quem historicamente tem um bom relacionamento.

Paris 8, a universidade que concederá o diploma ao presidente brasileiro, foi fundada em 1969, na esteira de reformas do ensino desencadeadas pelas manifestações estudantis de maio do ano anterior. Nela lecionaram professores célebres, como o filósofo Michel Foucault, o psicanalista Jacques Lacan e o cientista social brasileiro Josué de Castro.

Em 2011, depois de seu segundo mandato na Presidência, Lula recebeu o título de doutor honoris causa de Sciences Po, prestigiosa faculdade privada parisiense de ciência política. Dez anos depois, na mesma instituição, foi novamente recebido na escola para uma homenagem.