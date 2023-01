Lula pediu Minha Casa, Minha Vida com varanda, diz ministro das Cidades ao tomar posse

O governo Lula tem R$ 10 bilhões reservados para o programa habitacional no Orçamento de 2023

Mateus Vargas

Brasília, DF

O empresário Jader Filho (MDB-PA) disse nesta terça-feira (3), ao tomar posse no comando do Ministério das Cidades, que reconstruir o programa Minha Casa, Minha Vida é uma prioridade do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele afirmou que o presidente pediu que as moradias populares tenham varandas. “[Lula] Diz que o programa tem de levar dignidade, ajudar a diminuir as desigualdades do país”, declarou Jader.

“Não é porque a pessoa precisa do apoio do governo que pode se receber uma obra qualquer, de baixa qualidade. Ao contrário, temos de ofertar o melhor possível ao povo brasileiro”, disse ainda o novo ministro.

O governo Lula tem R$ 10 bilhões reservados para o programa habitacional no Orçamento de 2023.

No discurso de posse, Jader Filho disse que o governo Lula não vai limitar o investimento privado em saneamento. Afirmou que a gestão pública vai atuar em locais em que a iniciativa privada não tem interesse em investir, como nos pequenos municípios.

Mais tarde, em fala à imprensa, ele disse que o novo governo ainda vai avaliar se propõe mudanças ao marco do saneamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O marco do saneamento precisa ser feito com diálogo. Essa questão se estabelece em parte pelo que a iniciativa privada vai fazer, como também o segmento público. Tem áreas que a iniciativa privada não tem interesse, lá é onde o setor público tem de estar”, disse o ministro.

“Não tem de haver nem preconceito de uma parte nem de outra”, declarou ainda.

Participaram da posse de Jader Filho a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e lideranças da mesma legenda, como o ex-presidente José Sarney (MA), os senadores Renan Calheiros (AL) e Marcelo Castro (PI) e o ex-senador Romero Jucá (RR), um dos principais articuladores do impeachment de Dilma Rousseff (PT) em 2016.

O evento também reuniu militantes de movimentos sociais por moradia, que puxaram coros de apoio a Lula em mais de uma ocasião, como do MNLM (Movimento Nacional de Luta pela Moradia), do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) e do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O novo ministro disse que está aberto ao diálogo com movimentos sociais. Jader Filho afirmou que a nova gestão vai listar as obras de habitação que estão paradas, e retomar a construção da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, destinada ao mais pobres.

A posse ainda marcou marcou a expansão do clã liderado pelo senador Jader Barbalho (MDB-PA), pai do ministro, que ainda tem outro filho, Helder Barbalho, como governador do Pará. A mãe do novo ministro, Elcione Barbalho (MDB-PA), é deputada federal.

Jader Filho disse que a sua gestão terá como marca “reconquistas na área social” e que será preciso “reconstruir” o Ministério das Cidades.

A pasta foi recriada com o desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Outra parte da estrutura da pasta que havia no governo de Jair Bolsonaro (PL) se transformou no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.