Lula não vai desistir de acordo entre o Mercosul e a União Europeia

Em entrevista concedida direto da Alemanha, onde está para a última etapa do giro internacional, o presidente Lula comentou sobre os recentes entraves nas negociações de acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, e disse ainda ter esperança de que haja um consenso para assinatura.

Países como a França, de Emmanuel Macron, e a Argentina, de Javier Milei, estão apresentando entraves à negociação. O presidente brasileiro diz que esse é um momento decisivo. “Se a gente não concluir, estamos sendo irrazoáveis”.

“Eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura [do acordo] na hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver o não. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer. Porque, depois de 23 anos, se a gente não concluir o acordo, é porque, eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com as necessidades que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos”, disse.

A cúpula do Mercosul está marcada para ocorrer nos dias 6 e 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. O Brasil preside o bloco até o final deste mês.

Desacordo antigo

O acordo entre o Mercosul e a União Europeia é negociado desde 1999. Em 2019, com a conclusão de uma parte das conversas, foi iniciada a fase de revisão. Desde então, os dois grupos mantiveram as negociações, mas ainda não chegaram a um entendimento final.

No último fim de semana, ao participar da COP28, Emmanuel Macron disse ser contra o acordo, acrescentando, que o texto foi “mal remendado”. Lula disse respeitar a posição do presidente francês, e disse que líderes anteriores do país também foram contra o acordo, mas que não irá desistir.

Javier Milei, que foi eleito no mês passado como novo presidente da Argentina, fez críticas o Mercosul durante sua campanha eleitoral, insinuando que o país poderia sair do grupo. Porém, recentemente, voltouj a defender o aperfeiçoamento do bloco.