Lula não responde se vai seguir a lista tríplice

A lista elenca procuradores a serem escolhidos para a cadeira de chefia da Procuradoria Geral da República (PGR)

O candidato à presidência e ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na noite desta quinta-feira (25), da sabatina realizada pelo Jornal Nacional e conduzida pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos. Durante o debate, ao ser perguntado se seguiria a lista tríplice, o político se esquivou da resposta e disse que não revelará o que irá fazer.

A lista elenca procuradores a serem escolhidos para a cadeira de chefia da Procuradoria Geral da República (PGR), que detém o poder que promover Ações Diretas de Inconstitucionalidade, podendo denunciar, inclusive, o presidente e o vice-presidente da República.

No momento, Augusto Aras ocupa o cargo, com mandato que seguirá até 2023. Como resposta, Lula disse: “Eu quero que eles fiquem com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não quero definir agora o que eu vou fazer, primeiro eu preciso ganhar as eleições. Esse negócio de ficar prometendo antes de ganhar faz a gente cometer um erro”.

A lista tríplice evita que o Procurador-Geral esteja alinhado ao presidente, fechando os olhos aos possíveis feitos inconstitucionais do chefe do executivo. O motivo de sua existência é fato usado para criticar Aras, escolhido por Jair Bolsonaro (PL) à parte da lista.

Quanto a isso, Lula disse que não quer procurador amigo. “Eu não quero amigo, eu quero pessoas sérias e responsáveis, que falam em nome das instituições”, afirmou.

Para tentar amenizar o esquivo, Lula disse que, em sua defesa, já acumula três indicações feitas em mandatos anteriores.

O fato de já ter seguido, junto a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em mandatos anteriores, foi assunto citado também no início da sabatina, quando questionado sobre como evitaria que os escândalos de corrupção no seu antigo mandato, se repetissem em uma possível gestão em 2023. Na resposta, Lula alfinetou Augusto Aras e Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe? Aquele amigo que vocês escolhe que nenhum processo vai pra frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu escolhi da lista tríplice”.