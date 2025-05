Lula municia oposição ao dizer que Deus deixou sertão sem água porque sabia que ele seria presidente

ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma declaração do presidente Lula (PT) durante inauguração do Ramal do Apodi (PB), parte do projeto de transposição do Rio São Francisco, entrou na mira da oposição.

Ao criticar a demora de 179 anos para a realização da obra, Lula disse nesta quarta-feira (28): “Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente e traria água para cá”.

A justificativa, interpretada como uma associação da histórica seca do Nordeste a um plano divino que culminaria em sua própria Presidência, foi classificada por opositores como um ato de “delírio messiânico”, “blasfêmia” e “megalomania”.

O deputado Nikolas Ferreira (PL/MG), que viralizou em redes sociais neste ano com ataques ao escândalo do INSS e a crise do Pix, citou trechos bíblicos contra o “uso do nome divino em vão”.

Deputado cassado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol (Novo) tachou a fala de “surreal” e de “uso do nome de Deus em vão”, acusando Lula de “transformar o sofrimento do povo em propaganda”.

O deputado federal Carlos Jordy (PL/RJ) chamou a declaração de “heresia de narcisista sem respeito a Deus”, criticando a tentativa de “apropriação” da obra.

Também do PL, o deputado federal André Fernandes (CE) ironizou: “Lula e Janja competem para ver quem fala mais besteira”, comparando a fala do presidente com outras declarações recentes da primeira-dama que geraram polêmica.

O deputado Filipe Barros (PL/PR) atacou o que chamou de “megalomania que zomba da dor nordestina” e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concluiu a transposição sem “blasfêmias”.

Já a deputada federal Daniela Reinehr (PL/SC) questionou: “Ele se acha um messias?”, destacando o que viu como “deboche com a fé e a miséria”.

O senador Marcos Pontes (PL/SP) reforçou as críticas e qualificou a fala como “zombaria da fé”.

Senador e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou a “mania de grandeza incompatível com fracassos de seus governos”.

No mesmo dia, em outro evento do mesmo tema em Pernambuco, Lula criticou o que chamou de paralisia do governo Bolsonaro e deu um recado sobre as eleições do próximo ano.

“A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar este país. É preciso votar em gente que tem compromisso, que tem dignidade”, disse ele, que cumpriu duas agendas no Nordeste na quarta-feira (28).