Lula lidera entre beneficiários do Auxílio Brasil, mostra Datafolha

Eduardo Cucolo

São Paulo, SP

O ex-presidente Lula (PT) tem 56% das intenções de votos no primeiro turno entre pessoas que recebem o Auxílio Brasil ou moram com alguém que é beneficiário do programa, segundo pesquisa Datafolha. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 28% entre esses eleitores. Os beneficiários do programa de distribuição de renda representam um em cada quatro brasileiros.

Entre eleitores de famílias que não estão no programa, a diferença é menor: 44% e 34%, respectivamente, para Lula e Bolsonaro.

O atual presidente tem avançado entre esses beneficiários. Marcou 20% na pesquisa do final de maio, 22% no fim de julho, 26% em julho e 28% neste último levantamento. Lula teve 59% em maio e junho, 53% em julho e tem agora 56%.

A nova pesquisa mostrou que, considerando todos os entrevistados, o ex-presidente tem 47% dos votos, ante 32% do atual titular do Planalto. Entre pessoas com renda de até dois salários mínimos, o petista tem 55%, ante 23% do segundo colocado.

Considerando quatro programas federais que foram criados ou tiveram esses gastos ampliados às vésperas da eleição, 26% dos entrevistados estão em residência contempladas.

Segundo o Datafolha, 25% recebem o Auxílio Brasil ou moram com alguém que é beneficiário desse programa. O Vale Gás federal alcança 8% das pessoas consultadas. Os benefícios para caminhoneiros e taxistas aparecem com 1% cada.

De acordo com o calendário do Auxílio Brasil , programa que substituiu o antigo Bolsa Família, a primeira parcela do benefício ampliado para R$ 600 será liberada de 9 a 22 de agosto. Ou seja, nem todas as famílias receberam o novo valor até o momento.

O BEm Caminhoneiro começou a ser pago no último dia 9, para quem se cadastrou até 22 de julho. O Auxílio Taxista começou a ser pago na última terça (16) a mais de 245 mil motoristas que se cadastraram até 2 de agosto e receberam R$ 2.000.

Para fazer o pagamento desses quatro benefícios nos valores atuais, há poucos meses da eleição, o Congresso mudou a Constituição permitindo desconsiderar o teto de gastos e a legislação eleitoral, em uma manobra do governo vista como principalmente eleitoreira, conforme mostrou pesquisa anterior do Datafolha.

63% DOS BENEFICIÁRIOS ESCOLHERIAM LULA SE 2º TURNO FOSSE HOJE

Considerando apenas votos válidos no primeiro turno, Lula tem 60% das intenções entre beneficiários do auxílio, ante 30% de Bolsonaro.

Em eventual segundo turno entre os dois, Lula venceria por 63% a 30% entre beneficiários e por 51% a 39% no outro grupo.

A rejeição ao atual presidente é praticamente a mesma entre quem está ou não em famílias contempladas pelo programa (52% e 51%, respectivamente). Em relação ao petista, o índice é de 26% entre beneficiários e 41% nos demais eleitores.

Segundo a pesquisa, o peso do Auxílio Brasil é maior para mulheres: 29% estão em famílias contempladas, ante 19% entre os homens. Também é mais presente na faixa de renda até dois salários mínimos (38%), no Norte e Nordeste (39% em ambas as regiões) e entre desempregados (48%).

Daqueles que não recebem o auxílio, 16% estão no Cadastro Único, 76% não estão e 8% não souberam responder.

O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, até quinta (18). A pesquisa, contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.