Lula embarca rumo à França nesta terça; veja cronograma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve embarcar na noite desta terça-feira (3) rumo à França, onde ele vai receber homenagens, participar de encontros bilaterais com seu homólogo do país europeu, Emmanuel Macron, e tentar costurar acordos comerciais.

Lula tem compromissos oficiais no território francês de 4 a 9 de junho. Nesse período, a Torre Eiffel deverá ser iluminada com as cores do Brasil, uma demonstração de prestígio. Trata-se da primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França em 13 anos —a última foi feita por Dilma Rousseff, em 2012.

O primeiro compromisso de Lula em Paris, na quarta (4), será a cerimônia oficial de recepção no Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, local tradicional de eventos militares e desfiles na França, de acordo com o governo brasileiro. Em seguida, o presidente terá um encontro com Macron no Palácio do Eliseu, a sede do governo francês. A reunião contará com a participação das delegações dos dois países e será seguida por uma cerimônia de assinatura de atos.

Ao todo, Lula e Macron devem assinar 20 atos bilaterais, incluindo acordos de cooperação nas áreas de vacinas, de segurança pública, de educação e de ciência e tecnologia, segundo a Agência Brasil.

A agenda inclui outros compromissos com simbolismo político e diplomático, incluindo visitas à base naval de Toulon, onde são fabricados submarinos nucleares, no dia 7; e à sede da Interpol, em Lyon, no dia 9 —a organização internacional de polícia atualmente é comandada por um brasileiro.

Lula será homenageado em uma sessão especial da Academia Francesa, no dia 5. No dia seguinte, ele também visitará, no Grand Palais — tradicional pavilhão de exposições de Paris—, uma mostra dedicada ao Ano do Brasil na França. Também deverá receber o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8, onde lecionaram intelectuais como o filósofo Michel Foucault e o psicanalista Jacques Lacan.

A agenda ambiental também está contemplada, com a inauguração de uma “floresta urbana” em frente à prefeitura de Paris, no dia 5, e a participação de Lula na Conferência das Nações Unidas sobre o oceano, que será realizada em Nice, no litoral mediterrâneo, no dia 9.

“Durante sua passagem pela França, Lula terá vários encontros com Macron. Ele discutirá o relacionamento bilateral e temas da agenda internacional, como a necessidade de reforma da governança global, a defesa do multilateralismo, o combate ao extremismo e a preparação para a COP30”, disse na última sexta (30) a jornalistas o embaixador Flávio Goldman, diretor do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores.

Principais compromissos de Lula na França

4.jun – Lula participa de cerimônia oficial de recepção no Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, em Paris; em seguida, o presidente brasileiro encontra Macron no Palácio do Eliseu para assinatura de atos e participa da inauguração de uma “floresta urbana” em frente à prefeitura

5.jun – Líder petista deverá receber homenagens em sessão especial da Academia Francesa;

6.jun – Lula deverá receber o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8, onde lecionaram intelectuais como Michel Foucault e Jacques Lacan; ele também visitará uma mostra dedicada ao Ano do Brasil na França

7.jun – Presidente visita a base naval de Toulon, onde são fabricados submarinos nucleares; segundo governo brasileiro, objetivo é reforçar parceria estratégica e cooperação em temas de defesa e segurança;

8.jun – Lula foi convidado para participar de evento em Mônaco sobre a economia, com enfoque na questão da utilização econômica e mobilização de financiamento para a conservação dos oceanos;

9.jun – Presidente vai a Nice para participar da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos;