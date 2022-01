Lula e Gleisi citam Espanha como exemplo e falam em revogar reforma trabalhista

Entre outras medidas, a reforma atual pretende limitar os contratos temporários e estabelecer regras mais rigorosas nas terceirizações

Guilherme Seto

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Lula publicaram mensagens nas redes sociais manifestando empolgação com a reforma trabalhista que foi acordada entre governo, empresários e sindicatos de trabalhadores na Espanha e falaram em revogação das reformas no Brasil.

Na Espanha, a nova reforma revisa uma que foi feita em 2012 e que teria impulsionado a precarização das condições de trabalho no país. Entre outras medidas, a reforma atual pretende limitar os contratos temporários e estabelecer regras mais rigorosas nas terceirizações.

“É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na Reforma Trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores”, escreveu Lula nas redes sociais nesta terça-feira (4).

O ex-presidente compartilhou reportagem do site Brasil de Fato com o título “Espanha revoga reforma trabalhista que precarizou trabalho e não criou empregos”. “Notícias alvissareiras desse período: Argentina revoga privatização de empresas de energia e Espanha reforma trabalhista que retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho”, publicou Gleisi um dia antes.