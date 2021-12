Lula e Ciro exaltam a trajetória de José Maria Rabelo

Rabelo será velado a partir das 14h desta quarta-feira (29) em Belo Horizonte

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta quarta-feira uma publicação no Twitter sobre a morte do escritor e jornalista mineiro José Maria Rabelo, um dos fundadores do PDT, aos 93 anos. A causa do óbito foi falência múltipla dos órgãos, como informou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Rabelo será velado a partir das 14h desta quarta-feira (29) na Casa do Jornalista, em Belo Horizonte.

“Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de José Maria Rabelo, fundador do PDT e do jornal Binômio. Sempre lutou pela democracia e pelo melhor para o Brasil e seu povo, nunca desistindo do nosso país, nem nos momentos mais difíceis”, escreveu Lula.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) também se manifestou pelo Twitter. “O jornalismo independente brasileiro e o trabalhismo tem muito a lamentar a morte do companheiro José Maria Rabelo. Combateu o bom combate, criando e dirigindo jornais e ajudando nosso líder Brizola a fundar o PDT. Nossos sentimentos à família e amigos.”

Estadão Conteúdo