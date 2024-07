Lula defende “impostozinho” para ‘carne chique’ e insenção de impostos para a ‘do povo’

Nesta terça-feira (02), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que o país inclua na cesta básica apenas os cortes de carne mais consumidos pelas populações de baixa renda.

Em entrevista à rádio Solidariedade, na Bahia, Lula afirmou: “Eu sou favorável (às carnes na cesta básica). Já conversei isso com Haddad, já conversei isso com Galípolo, já conversei com pessoal do Tesouro”.

Os produtos que farão parte da cesta básica com impostos reduzidos ou zerados estão sendo discutidos na regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada pelo Congresso em 2023. Sendo assim, o governo e os parlamentares vão debater a inclusão de frango e carne bovina na lista destes produtos.

Veja o que disse Lula

“Eu acho que temos que fazer diferenciação. Você tem vários tipos de carne, tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome pode pagar um impostozinho. Agora, você tem outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, não precisa ter imposto. Frango faz parte do dia a dia do povo brasileiro, ovo faz parte do dia a dia. Uma carne, sabe, um músculo, um acém, coxão mole, tudo isso pode ser evitado”;

“Eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica, sim, sem que haja imposto. Você pode separar a carne, você pode selecionar a carne. Vai comprar coisa importada, chique, tem que pagar imposto”, disse.

Além disso, Lula admitiu a incerteza sobre a aceitação da ideia no Congresso, enfatizando que “a proposta do governo não é irrevogável, ela pode mudar. Eu acho que é uma sensibilidade da parte do pessoal que está trabalhando a política tributária, se não for para toda a carne, para um tipo de carne sem imposto”, concluiu.