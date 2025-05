Lula critica preço do botijão de gás e diz que alguém está ‘ganhando muito dinheiro’

LEONARDO VIECELI E PABLO RODRIGO

RIO DE JANEIRO, RJ, E CAMPO VERDE, MT (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste sábado (24) o preço do botijão de gás no Brasil.

Ele chegou a dizer que alguém estaria “ganhando muito dinheiro” com o valor do produto acima de R$ 100.

Lula também voltou a prometer um programa de auxílio com gás gratuito para famílias do CadÚnico.

Segundo o presidente, essa iniciativa será lançada neste mês.

“O botijão de gás é vendido pela Petrobras para as empresas a R$ 37. Não tem explicação [para] ele chegar para o povo a R$ 120, a R$ 130 a R$ 140. Alguém tá ganhando muito dinheiro”, disse.

“Nós vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que vão estar no CadÚnico não vão precisar nem pagar, aproximadamente 22 milhões de famílias vão ser beneficiadas, porque as pessoas precisam. Tudo isso vai ser anunciado esse mês”, acrescentou.

As declarações ocorreram durante viagem do petista ao Mato Grosso, onde ocorreu a cerimônia de lançamento do programa Solo Vivo. A iniciativa prevê recuperar áreas de solo degradado e fortalecer a agricultura familiar, segundo o governo.

O presidente visitou o assentamento Santo Antônio da Fartura, no município de Campo Verde (a cerca de 130 km de Cuiabá). A agenda também teve entrega de chaves de máquinas agrícolas.

Em fevereiro, Lula já havia afirmado que o governo estava concluindo um projeto de lei para oferecer gás de cozinha gratuito para 22 milhões de famílias.

“Estamos discutindo um projeto que está quase pronto para entregarmos gás de graça para 22 milhões de famílias deste país. Para nós, o gás faz parte da cesta básica”, afirmou à época.

Segundo informações disponíveis no site da Petrobras, o preço médio do botijão no Brasil foi de R$ 108,81 no período de 11 a 17 de maio. Uma fatia de 31,9% (R$ 34,74) ficou com a estatal. A maior parcela (R$ 56) é dos distribuidores e revendedores.

Esta não é a primeira vez que Lula reclama do preço de algum produto. Em março, ele disse que seu governo estava trabalhando para descobrir quem era o “pilantra” que teria provocado o aumento do ovo, afirmando que não havia justificativa para a elevação.

O ovo subiu de preço em razão de uma combinação de fatores, incluindo demanda maior com a volta das aulas, exportações e calor excessivo, que prejudica a produção das galinhas.

A inflação dos alimentos virou preocupação para o presidente e seus apoiadores. A carestia afeta sobretudo as famílias mais pobres e é apontada como uma das principais razões para a queda da aprovação de Lula no começo de 2025.