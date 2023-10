Lula conversa com presidente do Irã sobre liberação de reféns em Gaza

“O mais importante é termos a condição para mulheres, crianças e idosos não sofram as consequências”, disse Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, nesta terça-feira (17), com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sobre o conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio.

Durante a ligação, Lula falou sobre os brasileiros que ainda aguardam a saída da Faixa de Gaza, próximo à fronteira com o Egito, além de sua preocupação com as mulheres e crianças da região que estão em perigo.

“O mais importante é termos a condição para mulheres, crianças e idosos não sofram as consequências daqueles que querem guerra”, disse Lula.

Segundo o Planalto, o presidente iraniano defendeu o fim imediato dos bombardeios de Israel e o fim do bloqueio da região.

O brasileiro pediu a Raisi que fosse feito o possível para um consenso que criasse um corredor humanitário e fez um apelo pela liberação de todos os reféns.

“Eu fico triste quando vejo a dificuldade do povo pobre construir uma casa, um hospital. E como isso é facilmente destruído na guerra”, finalizou o presidente.