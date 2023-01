Lula condena as atitudes do último governo durante a pandemia

“Esse paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e irresponsáveis pela vida”, disse

Em seu primeiro discurso oficial como presidente empossado, feito neste domingo (1), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou para relembrar o que o último governo, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez de errado. Durante sua fala, ele relembrou o número de mortos na pandemia e culpabilizou o último governo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, por parte dela.

“Senhoras e senhores, o período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19, Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias é o país com a maior taxa de mortalidade”.

Para Lula, esse paradoxo só pode ser explicado pelo governo à frente da crise. “Esse paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e irresponsáveis pela vida”, disse.

O presidente eleito aproveitou para registrar seu pesar aos que perderam um ente querido para a Covid-19. “O que nos cabe no momento é prestar solidariedade aos familiares, pais, órfãos, irmãs e irmãos de quase 700 mil vidas na pandemia”.

Por fim, Lula reafirmou a importância e sucateamento do SUS. “O SUS é uma das mais instituições mais democráticas criada e certamente por isso, foi a mais perseguida e prejudicada pelo Teto de Gastos, que vamos revogar. Vamos recompor o orçamento da saúde, a farmácia popular, o acesso à medicina especializada, investindo no ensino, no acesso à internet e no ensino público em tempo integral”, prometeu.

Lula disse que o modelo exige responsabilidade, da qual eles não abrirão mão. “Esses investimentos levarão ao desenvolvimento do país. O modelo que propomos exige, sim, o compromisso com a responsabilidade, que não abriremos mão. Temos, sim, a obrigação de fazer melhor do que fizemos. Senhoras e senhores, os olhos do mundo estiveram voltados para o Brasil nessas eleições, o mundo espera que o Brasil volte a ser um líder no enfrentamento de crises climáticas e um exemplo de país social responsável, capaz de promover o crescimento com distribuição de renda, combater a fome dentro do processo democrático”, finalizou.

Logo após sua fala, Lula seguiu para a rampa presidencial, onde receberá a faixa do cargo.