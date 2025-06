Lula chega a Nice e se hospeda em hotel com diárias de até R$ 35 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste sábado (7) a Nice, no sul da França, onde realiza uma visita de Estado. O hotel em que o brasileiro ficará hospedado, o luxuoso Le Negresco, foi cercado por agentes de segurança.

A imprensa também está com acesso restrito ao local. Fundado em 1913, o hotel tem diárias que começam em R$ 6.700 e podem chegar até R$ 35,7 mil. Segundo sites de viagem, a suíte mais cara tem terraço com vista para o mar e é decorada com obras francesas do século 18 e porcelana de Sèvres.

O presidente que viaja ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e de uma comitiva de ministros e parlamentares, desembarcou no país europeu na última quarta (4), em Paris.

Na capital francesa ele ficou hospedado no hotel Intercontinental Le Grand, vizinho da Ópera de Paris. Ele participou de uma série de agendas, incluindo uma cerimônia em sua homenagem na Academia Francesa e um jantar de Estado oferecido pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, que reuniu autoridades e personalidades dos dois países.

Lula também recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8 e inaugurou duas exposições de arte brasileira no Grand Palais, pavilhão de exposições histórico no centro de Paris. Até a Torre Eiffel foi iluminada com as cores da bandeira brasileira.

Lula estará até segunda-feira (9) na França. A agenda dele incluirá ainda reuniões bilaterais e uma ida ao Fórum de Economia e Finanças Azuis, em Mônaco, no domingo (8). No mesmo dia ele retornará a Nice para participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano na segunda.

Antes de retornar ao Brasil, no mesmo dia 9, Lula ainda visitará em Lyon a sede da Interpol, organização internacional de polícias. O secretário-geral da Interpol é o delegado da Polícia Federal brasileira Valdecy Urquiza, eleito no ano passado com apoio do governo brasileiro.

Em dois anos e meio de mandato, Lula visitou um total de 34 países. O número supera o de seus últimos antecessores, mas ainda é abaixo de período semelhante do primeiro mandato, quando ele passou por 45 nações.

Nas viagens ao exterior, o presidente tem buscado enfatizar o resultado comercial trazido por sua presença pessoal, como ocorreu na China, no mês passado. Neste sábado, Lula voltou a defender o seu papel como promotor de atração de investimentos no Brasil.

Como prova disso, apontou os investimentos de R$ 100 bilhões nos próximos cinco anos, anunciados na véspera por um grupo de 15 empresas francesas. A cifra foi divulgada no encerramento do Fórum Econômico Brasil-França, em Paris.

“Eu não sei quanto eu estou gastando, mas eu sei quanto estou levando de volta para o Brasil”, disse Lula ao comentar as críticas com os custos da comitiva brasileira na Europa. “O Brasil precisa deixar de ser pequeno. Os nossos embaixadores pelo mundo precisam pensar grande.”