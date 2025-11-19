Lula busca apoio para plano contra fósseis na COP30 e investimentos no Fundo de Florestas

JOÃO GABRIEL

BELÉM, PA (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou a Belém (PA) nesta quarta-feira (19) para debater os temas da COP30, a conferência sobre mudança climática da ONU (Organização das Nações Unidas).



Nas reuniões que teve com representantes de países, segundo interlocutores, ele tentou destravar as negociações para implementar o processo do mapa do caminho pelo fim dos combustíveis fósseis, pauta defendida pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e impulsionada pelo petista.



Nos encontros, ainda segundo relatos, ele incentivou os países a investir no Fundo de Florestas Tropicais (TFFF), uma de suas principais bandeiras e que até aqui reuniu US$ 5,5 trilhõe em recursos.



Nos encontros, de acordo com os interlocutores, ele também tratou de adaptação climática e de financiamento (temas que vem dividindo os países na conferência).



O petista defendeu a posição brasileira nesses temas e ouviu a posição de diplomatas dos diversos países, com objetivo de tentar destravar as negociações -ele também se reuniu com a delegação brasileira para debater quais estratégias adotar no debate.



Lula teve uma série de encontros bilaterais com representantes da África, Egito, Arábia Saudita, China, Índia, Venezuela, União Europeia, Alemanha, Portugal, Jamaica, Palau e Ilhas Maldivas, dentre outros.

Também houve reuniões com entidades da sociedade civil (como ambientalistas, cientistas, lideranças indígenas e do MST), do setor produtivo e de entrs subnacionais (governadores e prefeitos).



Ele também deve se encontrar com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



Lula foi acompanhado, nos encontros, do presidente da COP30, André Corrêa do Lago, da ministra Marina Silva e do ministro Jader Filho (Cidades), dentre outros.