Lula ataca Bolsonaro e diz que, enquanto tiver forças, ‘mentiroso’ nunca mais ganha eleição

JOSÉ MATHEUS SANTOS

FOLHAPRESS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (27), que, enquanto tiver forças, não vai permitir que “um cidadão mentiroso” vença as eleições no Brasil. O petista não citou nomes especificamente ao proferir a fala durante discurso no Tocantins.

Em outros momentos, porém, fez críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030 e é réu no STF (Supremo Tribunal Federal) acusado de liderar uma trama golpista. Lula também fez aceno a empreendedores.

“Enquanto eu tiver forças, nunca mais um cidadão mentiroso vai ganhar as eleições nesse país para enganar o povo. Eu tenho 79 anos de idade, tenho falado com Deus e quero viver até 120 anos, primeiro porque estou com muita saúde. Digo para a Janja que estou melhor agora [quase com] com 80 [anos] do que quando tinha 50”, afirmou Lula.

A declaração aconteceu durante cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária, em Araguatins, na região do Bico do Papagaio, no norte do Tocantins, a 601 quilômetros da capital estadual Palmas.

“Quem quiser nos vencer vai ter que andar esse país disputando com a gente nas ruas desse país e assumir compromissos com vocês. Vai ter que dizer porque a economia, o salário mínimo e o emprego só crescem com Lula na Presidência”, acrescentou o presidente.

Em outro momento, o presidente fez um gesto alusivo a uma banana com o braço. “Tem gente que acha que a gente gosta de comer comida de segunda [categoria], que acha que a gente só gosta de comer ovo, comer as coisas compradas no fim da feira e que a gente só gosta de se vestir mal. Aqui pra eles”, disse Lula, fazendo o gesto com o braço. “A gente quer ganhar bem, estudar bem, morar bem, construir nossa família com dignidade e com respeito.”

“Cadê a Casa Verde e Amarela? A Carteira de Trabalho Verde e Amarela? O trabalhador não quer saber da cor, quer trabalho. Muitos trabalhadores não querem trabalhar com carteira assinada, querem trabalhar por conta própria. Querem ser empreendedores. O que o governo quer fazer? Apoiar. Quem quer carteira assinada, vai ter carteira assinada. Quem quer trabalhar por conta própria vai ter crédito”, disse.

Lula também disse que não quer saber em quem os fazendeiros do agronegócio votaram ao comentar a previsão de lançamento, na próxima segunda-feira (30), do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/26. A cerimônia será realizada em Brasília e deve ter anúncios de financiamentos e juros especiais para o setor.

“Não vou perguntar para quem o fazendeiro votou. Não me interessa. Não quero saber se ele é um fazendeiro que faz Pix para ajudar o Bolsonaro na vagabundagem dele. O que quero saber é se ele está produzindo para o País. Se ele estiver ajudando o País, vai ter crédito. Nós devemos muito à agricultura brasileira”, afirmou Lula.

O evento contou com participação de ministros e de parlamentares, como os senadores Dorinha Seabra (União Brasil-TO) e Irajá Abreu (PSD-TO), filho da ex-senadora pelo Tocantins Kátia Abreu.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), que apoiou Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, fez elogios à parceria com o governo federal e disse que, em outras ocasiões, já votou em Lula.

“Nunca as questões ideológicas irão nos atrapalhar. Sabemos o quanto o senhor tem uma história bonita nesse país e respeitamos. Em algum momento na minha vida política, já votei no senhor, mostrei isso ao senhor e tenho muito respeito pelo senhor”, disse o chefe do Executivo tocantinense durante discurso.

Quando fez o seu discurso, o presidente Lula resgatou a fala do governador. “Nunca perguntei pra um governador em quem você votou ou não, mas você disse agora há pouco que um dia já votou em mim, mas preciso dizer que um bom filho à casa retorna”, disse o petista, provocando um momento de descontração dos participantes do evento.

“Quando um homem tem dúvida, pergunta pra mulher, que ela sabe”, afirmou Lula. Nesse momento, a primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero Campos, fez o L alusivo ao presidente com as duas mãos.