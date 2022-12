Lula anuncia novos ministros. Confira os nomes

Os novos nomes se juntam aos outros 21 ministros antes definidos

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (29), novos nomes de ministros do próximo governo. O pronunciamento foi feito no auditório do CCBB, em Brasília-DF, sede do governo de transição.

Nomes como Simone Tebet e Sonia Guajajara, que já eram previstos, se confirmaram. Elas assumiram os ministérios do Planejamento e Orçamento e dos Povos Originários, respectivamente.

Os nomes anunciados hoje são:

Alexandre Silveira (PSD-MG) – Ministério de Minas e Energia

Ana Moser – Ministério do Esporte

André de Paula (PSD-PE) – Ministério da Pesca

Carlos Fávaro (PSD-MT) – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Carlos Luppi (PDT-SP) – Ministério da Previdência

Daniela do Waguinho (União Brasil) – Ministério do Turismo

Gonçalves Dias – Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Jader Barbalho Filho (MDB-PA) – Ministério das Cidades

Juscelino Filho (União Brasil – MA) – Ministério das Comunicações

Marina Silva (Rede) – Ministério do Meio Ambiente

Paulo Pimenta (PT-RS)- Secretaria de Comunicação Social

Paulo Teixeira (PT-SP) – Ministério do Desenvolvimento Agrário

Renan Filho (MDB-AL) – Ministério dos Transportes

Simone Tebet (MDB-MS) – Ministério do Planejamento e Orçamento

Sonia Guajajara (Psol-SP) – Ministério dos Povos Originários

Waldez Góes (União Brasil) – Ministério do Integração Nacional e Desenvolvimento Regional

Luiz Inácio confirmou também os líderes do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. José Guimarães e Jacques Wagner são os nomes, respectivamente.

Lula exaltou a presença de uma indíngena à frente dos Povos Originários e a quantidade de mulheres chefes de ministérios. O presidente garantiu ainda que o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) será um indígena. “Eles já estão mais do que preparados para tomar conta dos seus problemas.”

O anúncio ocorre aos 45 do segundo tempo devido a negociações nos bastidores. O União Brasil e o MDB, por exemplo, travaram conversas para definições dos nomes indicados às pastas. O presidente do União, Luciano Bivar, esteve reunido com Lula durante a manhã de hoje debatendo os nomes do partido que receberiam cadeiras.

O ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, é governador do Amapá pelo PDT, mas se filiará ao União Brasil, sendo o terceiro membro do partido no governo Lula.

