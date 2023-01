Lula afirma que revogará decretos que dão acesso às armas

“Estamos revogando os decretos que dão acesso às armas, que dão insegurança e tanto mal causaram as famílias brasileiras”, disparou

Em seu primeiro discurso oficial como presidente empossado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou para relembrar o que o último governo, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fez de errado. Durante sua fala, ele afirmou que revogará os decretos assinados por Bolsonaro e que dão acesso a armas para brasileiros comuns.

A sessão solene de posse, realizada no Congresso Nacional, ocorreu logo após o desfile em carro aberto do presidente. Na ocasião, estavam presentes lideranças como os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). Alckmin também estava presente ao lado de Lula, junto a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, do Produrador-Geral da República, Augusto Aras e o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil).

Lula deixou claro que o povo não precisa de armas. “O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança, de livro, de cultura”, disse.

Estado Laico

Ainda em sua fala, o chefe do executivo reafirmou o Brasil como um Estado Laico e assegurou que todos terão direito de exercer sua fé como bem-quiserem.

“Sob a proteção de Deus, assumo esse mandato reafirmando que a fé pode estar presente em todas as moradas. Neste país, todos poderão exercer sua religiosidade”.