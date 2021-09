Lira ‘anuncia’ em plenário que deputado do Novo migrará para o PP

Todos já votaram no plenário? Eu ia perder ali nosso deputado, futuro progressista, deputado Marcel van Hattem”, afirmou Lira

Fábio Zanini

SÃO PAULO, SP

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), “anunciou” que Marcel van Hattem (Novo-RS) será seu colega de partido em breve, durante sessão no plenário na última quinta-feira (9). O fato ocorreu no momento em que era concluída a votação do projeto de lei que cria um novo código eleitoral. “Todos já votaram no plenário? Eu ia perder ali nosso deputado, futuro progressista, deputado Marcel van Hattem”, afirmou Lira.



Quando alguém menciona que o parlamentar é “ex-progressista”, em referência ao fato de ele ter pertencido ao PP no passado, Lira emenda: “Vai ser futuro. Ninguém se perde no caminho da volta”. Van Hattem pertence à ala do partido que se opõe à orientação da direção do Novo de fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



Ele tem travado diversos embates internos com o fundador da legenda, o empresário João Amoêdo, que trabalha pelo impeachment de Bolsonaro. Internamente, especula-se que o parlamentar vá deixar o Novo para retornar ao PP, onde começou sua carreira política como vereador no Rio Grande do Sul.



À coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Van Hattem rejeitou essa possibilidade. “É uma brincadeira que ele [Lira] faz desde que eu cheguei à Camara. Só nunca tinha falado no microfone”, afirmou. Segundo ele, não há planos de deixar a legenda. “Entrei no Novo para um projeto de longo prazo”, disse.