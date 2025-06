Líderes do G7 chamam a atenção de Lula após brasileiro conversar durante foto oficial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 – Líderes do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo, chamaram a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (17) após o brasileiro se distrair no momento da foto oficial dos participantes da cúpula do grupo, que ocorreu em Kananaskis, no Canadá.

Com os líderes já perfilados para o retrato, Lula se virou para falar com o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, que tinha puxado uma conversa. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, estava no meio dos dois.

Alguns líderes, então, incluindo o presidente da França, Emmanuel Macron, e o premiê do Canadá, Mark Carney, chamaram a atenção do brasileiro. Outros participantes riram da situação.

No retrato, também conhecido como “foto de família”, Lula aparece ao lado de Meloni e do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, com quem o governo brasileiro tem tido atritos devido à Guerra da Ucrânia. Lula e Zelenski, inclusive, marcaram uma reunião para debater o conflito, mas a bilateral foi cancelada devido a atrasos na agenda dos dois líderes.

O Brasil foi um dos seletos países não membros convidados para participar da reunião ampliada do bloco, que também inclui África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

Neste ano, o presidente americano não aparece na foto oficial. Na véspera, Donald Trump deixou a cúpula antes do previsto para dedicar sua atenção ao conflito entre Israel e Irã, segundo a Casa Branca.

Em declaração conjunta, o G7, afirmou que o Irã é a principal fonte de “instabilidade e terror” no Oriente Médio e que o país “nunca poderá ter uma arma nuclear”. O grupo também urge que a resolução da crise leve a uma “grande desescalada das hostilidades no Oriente Médio” e a um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Lula, por sua vez, disse durante reunião ampliada do G7 que o conflito entre Irã e Israel pode transformar o Oriente Médio em “único campo de batalha”. “Os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis”, afirmou o brasileiro, sem fazer referência nenhuma à retaliação de Teerã.